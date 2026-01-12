Dolar
Bahçesinde yetiştirdiği kamıştan tasarladığı neyleri müzikseverlerle buluşturuyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 24 yıldır ney üretimi yapan 67 yaşındaki Ali Karayanık, bahçesinde yetiştirdiği kamıştan tasarladığı enstrümanları yurt içi ve dışındaki meraklılarına ulaştırıyor.

Halis Kalkan  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Bahçesinde yetiştirdiği kamıştan tasarladığı neyleri müzikseverlerle buluşturuyor Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Asıl mesleği terzilik olan Karayanık, 2002'de hobi amaçlı başladığı ney üretiminde zamanla kendini geliştirdi.

Üretim sürecinde istediği kalitede ve sayıda ham maddeyi bulmakta güçlük çeken Karayanık, Çaylı Mahallesi'ndeki evinin arkasındaki 7 dönümlük narenciye bahçesinin 5 dönümünü kamış üretimine ayırmaya karar verdi.

Karayanık, hasadını yaptıktan sonra uzun süre kuruttuğu kamışları yontup uygun aralıklarda delikler açıyor.

Neyin üflendiği ağızlık olan başpareleri de portakal ağacından tasarlayan Karayanık, el emeği enstrümanlarını kargo yoluyla yurt içi ve dışındaki müşterilerine gönderiyor.

"Ney yapımında kullanılan aparatlar ile kılıfları da üretiyorum"

Ali Karayanık, AA muhabirine, kamış toplarken hem huzur bulduğunu hem de spor yaptığını söyledi.

Güzel ezgiler çıkaran neyler tasarlamak için çaba harcadığını dile getiren Karayanık, şöyle konuştu:

"Kamışların azaldığını fark ettim. İlerleyen yıllarda istediğimiz tarzda kamışı bulamayacağımız için bahçemin 5 dönümündeki narenciyeyi söküp kamış ektim. Ney yapımında kullanılan aparatlar ile kılıfları da üretiyorum. Kendi ihtiyacımız için kamış topluyoruz. Fazlasını da ihtiyacı olan arkadaşlara gönderiyorum."

Karayanık, ney üretiminin meşakkatli olduğunu belirterek, "Kamışı yetiştiriyor, kurutuyor, 4 sene bekletiyorum. 4 yıl kuruyan kamışı ney yapıyorum. Başpareleri de yetiştirdiğim portakal ağacından yapıyorum." dedi.

Kamışla uğraşmaktan keyif aldığını vurgulayan Karayanık, "Neyleri yurt dışından da isteyen oluyor. Tunus, Lübnan, İngiltere ve Almanya'dan talep edenlere gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

