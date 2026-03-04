Dolar
Gündem

DMM, Türkiye'nin İran'a saldırı talimatı aldığı yönündeki iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Trump'ın Türkiye'ye İran'a saldırı talimatı verdiği" yönündeki iddiaları yalanladı.

Emrullah Cesur  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
DMM, Türkiye'nin İran'a saldırı talimatı aldığı yönündeki iddiaları yalanladı

Ankara

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Trump Türkiye'ye İran'a saldırı talimatı verdi, Türkiye İran'a yönelik gizli bir askeri planın parçası, Türkiye İran'a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti" gibi iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak, dış politikasını ve güvenlik kararlarını, sadece ve sadece kendisi belirlemekte ve uygulamaktadır. Aksi yöndeki söylemler tamamen mesnetsiz ve art niyetlidir. Türkiye'nin İran'a karşı savaşa girmesi ve bu amaçla CAATSA yaptırımlarının kaldırılması dahil herhangi bir şart sunması gibi bir durum da söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

