Dolar
43.96
Euro
51.12
Altın
5,110.38
ETH/USDT
1,984.90
BTC/USDT
68,760.00
BIST 100
12,933.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Trump, İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası petrol fiyatları bir süreliğine yükselse de bu durum sona erdiğinde düşeceğini ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Trump, İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi

Washington

Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen petrol fiyatlarının ekonomiye etkisine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Petrol fiyatları bir süre yüksek olsa bile bu durum sona erer ermez düşecek, hatta daha önce olduğundan daha düşük seviyelere ineceğine inanıyorum." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Almanya Başbakanı Merz de "Elbette bu durum ekonomilerimize zarar veriyor. Bu petrol fiyatları için de geçerli, benzin fiyatları için de. Bu yüzden hepimiz bu savaşın en kısa sürede sona ermesini umuyoruz." diye konuştu.

Merz, İsrail ve Amerikan ordularının bu durumu sona erdirmek, İran'da barışa ve özgürlüğe dönecek yeni bir hükümeti iş başına getirmek için doğru adımları attığını umduklarını dile getirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'dan gelen misilleme sonrası petrol fiyatları arz endişeleriyle yükselmişti. Brent petrolün varil fiyatı 80 doların üzerine çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı
Konsolosluk Çağrı Merkezi, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor

Benzer haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye olarak, dost, kardeş ve komşu ülke İran halkının her zaman yanındayız

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye olarak, dost, kardeş ve komşu ülke İran halkının her zaman yanındayız

Trump, İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi

ABD, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen vatandaşları için askeri ve charter uçuşlar hazırlıyor

Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu yönündeki görüşleri reddetti

Trump, ABD'yi İran'la savaşa İsrail'in soktuğu yönündeki görüşleri reddetti
Rusya ve İran dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki durumu görüştü

Rusya ve İran dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki durumu görüştü
Trump, İran'a saldırı için Kongre'den onay almaya ihtiyacı olmadığını savundu

Trump, İran'a saldırı için Kongre'den onay almaya ihtiyacı olmadığını savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet