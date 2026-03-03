Dolar
43.96
Euro
51.10
Altın
5,099.79
ETH/USDT
1,968.20
BTC/USDT
68,048.00
BIST 100
12,933.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Tel Aviv kentine saldırı gerçekleştirilmesi bekleniyor.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Macron, Fransız Charles de Gaulle uçak gemisini Akdeniz’e gönderiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı ile İran’ın misillemesi sonrası Orta Doğu’daki gelişmeler üzerine, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle’ün Akdeniz’e hareket etmesi emrini verdiğini belirtti.

Şeyma Yiğit  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Macron, Fransız Charles de Gaulle uçak gemisini Akdeniz’e gönderiyor

Ankara

Macron, ulusa sesleniş konuşmasında askeri gerilimin arttığı Orta Doğu’daki durumu ele aldı.

Gelişmeler karşısında Fransa’nın tutumuna dikkati çeken Macron, “Bu istikrarsız durum ve gelecek günlerin belirsizliği karşısında, Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurlarına ve ona eşlik eden fırkateyne Akdeniz'e doğru yola çıkma emri verdim.” dedi.

Macron, Fransa’nın “halkını koruyan, barışa bağlı, güvenilir, öngörülebilir ve kararlı bir güç olmayı sürdürdüğünü” söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Savaşın sorumlusu İran, ABD-İsrail saldırıları uluslararası hukukun dışında"

Savaşın bir kez daha Orta Doğu'yu çevrelediğini dile getiren Macron, ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan savaşın "başlıca sorumlusunun" İran olduğunu savundu.

Macron, "Tehlikeli bir nükleer program ve benzeri görülmemiş balistik füze kapasitesi geliştiren, komşu ülkelerdeki terörist grupları, Lübnan'da Hizbullahı, Yemen'de Husileri ve Irak'ta Şii milisleri silahlandıran ve finanse eden, Hamas'ı destekleyen ve İsrail Devleti'ni yok etme hedefini sürekli olarak dile getiren İran'dır." ifadesini kullandı.

İran rejiminin ocak ayındaki protestolarda "kendi halkına ateş açtığını" belirten Macron, "tıkanmış" nükleer müzakerelerle birlikte ABD ve İsrail'in İran'a "askeri operasyon" başlatma kararı verdiğini hatırlattı.

Bununla birlikte Macron, bu saldırıların "uluslararası hukukun sınırları dışında gerçekleştirildiğini ve bunu onaylayamayacaklarını" dile getirdi.

"İsrail'in Lübnan'a olası kara harekatı stratejik bir hata olur"

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misillemelerinde, bölgedeki iki Fransız üssünün "sınırlı" saldırıların hedefi olduğunu söyleyen Macron, Fransa'nın, savaşın ilk saatlerinden itibaren meşru müdafaa kapsamında İran'ın insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Macron, Fransız üslerinin güvenliği için Rafale savaş uçaklarının hava savunma operasyonları yürüttüğünü yineledi.

Saldırılardan etkilenen ülkelerdeki Fransız vatandaşlarının tahliyesi konusunda da çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Macron, iki tahliye uçağının ilerleyen saatlerde Paris'e ineceğini duyurdu.

Macron, İsrail'in, havadan, denizden saldırdığı ve karadan operasyon sinyali de verdiği Lübnan'a ilişkin olası kara harekatının "tehlikeli bir tırmandırma ve stratejik bir hata" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah'a, saldırılarını sonlandırması çağrısı yapan Macron, İsrail'in de Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesini istedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Fransa ile stratejik ortaklık anlaşması olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) de son günlerde saldırıya uğradığını hatırlatan Macron, "Bu durum desteğimizi gerektiriyor. Bu nedenle oraya (Kıbrıs Rum kesimine) bugün daha sonra ulaşacak Fransız fırkateyni Languedoc yanında ilave hava savunma unsurları gönderme kararı verdim." diye konuştu.

Emmanuel Macron, önemli oranda enerji akışının sağlandığı Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise Orta Doğu'daki deniz trafiğinin sağlanması ve güvenlik altına alınması için, "askeri araçlar dahil kaynakları bir araya getirecek bir koalisyon" kurmak istediklerini kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gürlek: (Vefat eden öğretmen Fatma Nur Çelik) Savcı arkadaşlarımız süreci yakından takip ediyor
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı

Benzer haberler

UAEA Başkanı Grossi'den İran'ın nükleer programına ilişkin açıklama

UAEA Başkanı Grossi'den İran'ın nükleer programına ilişkin açıklama

ABD: İran, nükleer silah üretebilecek uranyum zenginleştirme seviyesine çok yakındı

Filistinli aktivist: Toprakları gasbeden İsrailliler, İran'a saldırılardan faydalanarak katliam gerçekleştiriyor

Macron, Fransız Charles de Gaulle uçak gemisini Akdeniz’e gönderiyor

Macron, Fransız Charles de Gaulle uçak gemisini Akdeniz’e gönderiyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye olarak, dost, kardeş ve komşu ülke İran halkının her zaman yanındayız

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye olarak, dost, kardeş ve komşu ülke İran halkının her zaman yanındayız
Trump, İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi

Trump, İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet