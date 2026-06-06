Tarkan, Koç Holding'in 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara'da konser verdi

[1/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[2/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[3/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[4/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[5/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[6/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[7/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[8/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[9/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[10/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[11/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[12/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[13/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[14/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[15/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[16/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[17/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu. Vatandaşlar konsere ilgi gösterdi.
[18/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu. Vatandaşlar konsere ilgi gösterdi.
[19/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu. Vatandaşlar konsere ilgi gösterdi.
[20/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[21/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[22/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[23/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[24/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[25/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[26/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[27/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[28/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[29/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.
[30/30] Ünlü şarkıcı Tarkan, Başkent Millet Bahçesi'ndeki konserinde sevenleriyle buluştu.