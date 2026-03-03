ABD, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen vatandaşları için askeri ve charter uçuşlar hazırlıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için askeri ve charter uçuşları hazırladıklarını açıkladı.
Washington
ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Dylan Johnson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Johnson, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için aktif olarak askeri uçaklar ve charter uçuşları temin ediyor." ifadesini kullandı.
Yurt dışındaki yaklaşık 3 bin ABD'li ile doğrudan temas halinde olduklarını belirten Johnson, Amerikan vatandaşlarının, ayrılma seçenekleri konusunda yardım almak için Dışişlerinde açılan özel bir numarayı arayabileceklerini kaydetti.