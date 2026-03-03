Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefonda, bölgedeki mevcut güvenlik ortamını, çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın tesisi için yürütülebilecek diplomatik çabaları ele aldı.

Tuğba Altun  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi, çatışmaların sona erdirilmesi ve istikrarın tesisi için yürütülebilecek diplomatik çabalar üzerinde duruldu.

