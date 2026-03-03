Dolar
43.98
Euro
51.06
Altın
5,146.50
ETH/USDT
1,964.50
BTC/USDT
67,080.00
BIST 100
13,056.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefon görüşmesinde bölgede devam eden saldırıları ele aldı. Fidan, ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.

Gökhan Çeliker, Sümeyye Dilara Dinçer  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefonda bölgede devam eden saldırıları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Fidan ile Wadephul telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgede devam eden saldırılar ele alındı. Çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
38 ildeki FETÖ operasyonlarında 298 şüpheli yakalandı
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeşilayın 106. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Siyasilerden Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Bakan Fidan: Sükunetin sağlanması ve yeniden bir barış ortamı oluşması için yoğun bir çaba içindeyiz

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Bakan Fidan'dan İran diplomasisi

Bakan Fidan'dan İran diplomasisi
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet