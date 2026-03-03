Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile telefon görüşmesinde bölgede devam eden saldırıları ele aldı. Fidan, ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefonda bölgede devam eden saldırıları ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Fidan ile Wadephul telefonda görüştü.
Görüşmede, bölgede devam eden saldırılar ele alındı. Çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.
