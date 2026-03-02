Dolar
Politika

Bakan Fidan'dan İran diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda, bölgede yaşanan gelişmeleri görüştü.

Gökhan Çeliker, Tuğba Altun  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Bakan Fidan'dan İran diplomasisi

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabaları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bayramov telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bulgaristan Dışişleri Bakanı Neynski arasındaki telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışmaların yansımaları değerlendirildi.

Görüşmede, bölgedeki güncel gelişmeler ele alınırken çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda bölgedeki gelişmeleri ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda, bölgede yaşanan gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda konuştu.

Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler kapsamlı biçimde ele alınarak, mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların son bulması için atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

