Gündem

Bakan Uraloğlu, bölge ülkelerine yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgede devam eden riskler nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından yapılacak İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart'a kadar iptal edildiğini bildirdi.

Mertkan Oruç  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Ankara

Bakan Uraloğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'dan gelen misilleme sonrasında bölgedeki hava sahaları ve Türk taşıyıcıların son durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Süreci anlık takip ettiklerini ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Uraloğlu, "İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye'nin güney kısmında hava sahasına yönelik kapalılık NOTAM'ları devam ediyor. Umman, Suudi Arabistan'ın bir bölümü ve Lübnan'da ise sivil uçuşlar sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) acil durum önlemleri kapsamında trafik yönlendirmesi yapıldığını aktararak, bugün itibarıyla Emirates ve Etihad Airways seferlerinin yeniden başlayacağının bildirildiğini ifade etti.

Türk taşıyıcılarının mevcut durumuna ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, THY'ye ait bir uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklediğini ve bu süreçten etkilenen tek THY uçağının bu olduğunu bildirdi.

Pegasus Hava Yollarına ait bir uçağın da aynı havalimanında bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, AJet'in İran, Suriye, Irak ve diğer kısıtlı bölgelerde bekleyen herhangi bir uçağının bulunmadığını aktardı.

Uraloğlu, ayrıca Tailwind Havayolları'nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı uçağın Irak'ta bulunduğu bilgisini paylaştı.

Taşıyıcıların, kısıtlı hava sahalarından geçecek uçakların rotalarını, kaçınma yapacak şekilde planladığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart'a kadar iptal edildi. Ayrıca Pegasus Hava Yolları aldığı karar doğrultusunda 12 Mart'a kadar İran'a uçuş gerçekleştirmeyecek. Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE'ye planlanan tüm uçuşlar da 3 Mart'a kadar iptal edildi. Günlük değerlendirmeler ışığında kararlar alınıyor, mevcut koşullarda iyileşme olmaması halinde iptaller günlük olarak sürdürülebilir. Bugün Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerine ve Umman'a seferler icra edilebilecek."

