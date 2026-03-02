Dolar
Dünya

İran'da Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Ayetullah Arafi ilk kez konuştu

İran'da yeni lider seçilene kadar göreve getirilen Geçici Liderlik Konseyi'nin din adamı üyesi Arafi, Konseyin, Uzmanlar Meclisi tarafından yeni lider atanana kadar düzenli toplantılar ve gerekli hassasiyetle ilgili işleri yürüteceğini söyledi.

Ahmet Dursun  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Ankara

İran'da yeni lider seçilene kadar göreve getirilen Geçici Liderlik Konseyi'nin din adamı üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi, Konseyin, Uzmanlar Meclisi tarafından yeni lider atanana kadar düzenli toplantılar ve gerekli hassasiyetle ilgili işleri yürüteceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Ayetullah Arafi, Geçici Konsey üyeliğine getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılar başlatarak "hesap hatası" yaptığını ifade etti.

Uzmanlar Meclisinin yeni lider seçmek için hızla harekete geçeceğini belirten Arafi, "O zamana kadar Konsey, düzenli toplantılarla işleri yürütecektir." ifadelerini kullandı.

Arafi, "Aziz silahlı kuvvetlerimize ve büyük İran milletine ülkenin tüm kuvvetlerinin sizin hizmetinizde olduğunu garanti ederim." dedi.

