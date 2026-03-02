Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da “Onur Madalyası Töreni”nde konuşuyor. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran halkının acısını paylaşıyoruz. Çatışmaların yükünü sivillerin, masum sabilerin çektiği bu acıyı görmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır." dedi.

02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “MKYK Üyeleri, Parti Kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve İlçe Başkanları ile İftar” programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran halkının acısını paylaşıyoruz. Çatışmaların yükünü sivillerin, masum sabilerin çektiği bu acıyı görmekten büyük üzüntü duyuyoruz. (Diplomasi trafiği) Ateşkes tesis edilene, bölgemizde tekrar sükunet hakim olana kadar her düzeyde temaslarımızı yoğunlaştıracağız. Biz sulhun tarafındayız, kan akmasın, gözyaşları dinsin, bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te yanı başımızda çatışma, savaş görmek istemiyoruz. İran'ı hedef alan gayri hukuki saldırılarla ilgili tutumumuz bu yöndedir. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekli müdahalede bulunulmazsa çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi neticeleri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Böyle bir sürecin ortaya çıkartacağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri kimse taşıyamaz. Bunun için yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi gerekiyor."

"Türkiye, güçlü dış politikasıyla, ekonomisiyle, askeri kapasitesiyle, güçlenmiş iç cephesiyle her türlü badirenin üstesinden alnının akıyla gelecektir"

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır

