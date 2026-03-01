Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran lideri Hamaney için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için taziye mesajı yayımladı.

Koray Taşdemir  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran lideri Hamaney için taziye mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, komşu ülke İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Hamaney'e Cenabıallah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

