logo
Gündem

Suç unsuru oluşturduğu tespit edilen 38 sosyal medya hesabına erişim engeli

Suç unsuru oluşturdukları tespit edilen 38 sosyal medya hesabına erişim engellendi.

Yusuf Soykan Bal  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Suç unsuru oluşturduğu tespit edilen 38 sosyal medya hesabına erişim engeli

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu suç unsuru oluşturdukları tespit edilen 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Söz konusu X, Facebook ve Instagram hesaplarının, ABD-İsrail saldırılarına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlar arasında korku ve panik meydana getirmek amacı barındıran, dezenformasyon üreten, vatandaşları kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

Hesapların tespitinin ardından erişim engeli kararları alındı, hesap yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 73 sosyal medya hesabından da içerik çıkarma kararı alındı.

