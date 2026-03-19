Dolar
44.32
Euro
50.81
Altın
4,750.01
ETH/USDT
2,166.30
BTC/USDT
70,150.00
BIST 100
13,092.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Stratcom Zirvesi, 27-28 Mart'ta İstanbul'da yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Stratcom Zirvesi, 27-28 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Zafer Fatih Beyaz  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Stratcom Zirvesi, 27-28 Mart'ta İstanbul'da yapılacak

Ankara

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, dünya liderleri, diplomatlar ve uzmanların bir araya geleceği zirvenin, jeopolitik gerilimlerin arttığı ve küresel krizlerin hızla geliştiği bir dönemde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, 2 gün sürecek etkinlik, devlet başkanları, bakanlar, politika yapıcılar ve önde gelen akademisyenleri bir araya getirerek, uluslararası düzenin geleceği, stratejik iletişim ve küresel krizlerin yönetimi konularını ele almayı amaçlıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zirve, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra çok sayıda üst düzey diplomatın katılacağı açılış oturumuyla başlayacak.

İlk gün, stratejik iletişimin değişen küresel düzeni nasıl şekillendirdiğine odaklanılacak.

"Küresel Düzenin Yeni Çerçevesi" başlıklı paneli, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yönetecek. Oturumda, Azerbaycan, Suriye, Bangladeş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilciler, değişen güç dengeleri ve uluslararası anlatıların şekillenmesinde iletişimin rolünü tartışacak.

Zirvenin diğer oturumlarında liderlik diplomasisi ve arabuluculuk konuları ele alınacak. Katar, Libya ve Mısır'dan katılımcılar, çatışma çözümü ve bölgesel diplomasi deneyimlerini paylaşacak.

Etkinlik kapsamında iklim diplomasisi ve kamuoyunun dijital dönüşümü de gündeme gelecek. Navarra Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ramon Salaverria, küresel iklim yönetişimi ve iletişim stratejilerini değerlendirecek.

Zirvenin ilk günü, uluslararası kurumlarda artan güven ve meşruiyet krizleri ile kadın, göç ve sosyal politikaların kesişim noktalarını ele alan panelle sona erecek.

İkinci gün ise zirve, Dışişleri Bakanı Fidan'ın konuşmasıyla başlayacak, ardından İran odaklı bir panel ve katılımcıların küresel yönetişimde "yeni normal" olarak nitelendirdiği sürekli krizler ile istikrarsızlık ortamını tartışacakları oturumlar gerçekleştirilecek.

Stratcom Zirvesi'nin, jeopolitik gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, küresel krizlerin yönetimi ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinde iletişimin rolünü ele alacak önemli bir platform olması bekleniyor.

Zirveye katılmak isteyenler, 24 Mart saat 18.00'e kadar https://www.stratcomsummit.com/tr/kayit adresinden kayıt yaptırabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak etkili oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ramazanda yaklaşık 610 bin haneyi ziyaret etti
Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de
İçişleri Bakanı Çiftçi: 313 bin 745 personelimiz bayramda görev yapacak
Stratcom Zirvesi, 27-28 Mart'ta İstanbul'da yapılacak

Benzer haberler

Stratcom Zirvesi, 27-28 Mart'ta İstanbul'da yapılacak

Stratcom Zirvesi, 27-28 Mart'ta İstanbul'da yapılacak

İletişim Başkanlığının "CİMER'e Renk Kat" resim yarışmasının başvuruları sürüyor

İletişim Başkanlığından CNN International'ın haberlerde gösterdiği "sözde harita"ya tepki

DMM, "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi" haberini yalanladı

DMM, "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi" haberini yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet