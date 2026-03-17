İletişim Başkanlığının "CİMER'e Renk Kat" resim yarışmasının başvuruları sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "CİMER'e Renk Kat" resim yarışmasının başvuruları devam ediyor.
Ankara
İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını ve ifade gücünü desteklemek amacıyla düzenlenen "CİMER'e Renk Kat" resim yarışmasının başvurularının sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Çocuklarımız, CİMER'in kendileri için ne ifade ettiğini, duygu ve düşüncelerini renklerle yansıtarak ortaya koyacak ve katılımcı yönetim anlayışına kendi dünyalarından dokunuşlar katacak."
Son başvuru tarihinin 3 Nisan olarak belirlendiği yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye, "http://cocuk.cimer.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.