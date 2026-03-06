Dolar
44.07
Euro
51.17
Altın
5,141.36
ETH/USDT
1,968.00
BTC/USDT
68,177.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’de saldırı ihtimali nedeniyle sirenler çalıyor İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız. Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic, İstanbul’da 1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından 17'ncisi düzenlenen “Aydınlık Gelecek Ödülleri”nde konuşuyor.
logo
Gündem

DMM, "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi" haberini yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi" haberinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
DMM, "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi" haberini yalanladı

Ankara

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu haberin yabancı bir haber ajansında bugün yayımlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gerek uluslararası istihbarat topluluğu ile gerekse de komşumuz Suriye'nin güvenlik birimleri ile terörle mücadele alanında etkin bir işbirliği içindedir. Son dönemde Suriye makamları ile birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlar da bu işbirliğinin en güncel örneklerindendir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT'in, MI6'dan Suriye Devlet Başkanı'nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği ise doğru değildir. Kamuoyunun asılsız iddia, paylaşım ve içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Iğdır'da lise öğrencisi kızı bıçakla yaralayan sanığın davası 23 günde sonuçlandı
DMM, "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi" haberini yalanladı
Bolu Belediyesi Başkan Vekilliğine Mehmet Tuna Özcan seçildi
Bakanlar Uraloğlu ve Gürlek, Sakarya'da milli hızlı treninin yol testleri törenine katıldı
İstanbul'da hayali işlemlerle suç geliri elde edildiği iddiasıyla 112 şüpheliye iddianame

Benzer haberler

DMM, "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi" haberini yalanladı

DMM, "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara'nın korumasını artırmasını istedi" haberini yalanladı

MİT'in istihbarat desteğiyle Suriye'de DEAŞ hücresi çökertildi

İletişim Başkanı Duran'dan "Dezenformasyon Bülteni 2025 Almanak" paylaşımı

DMM, Türkiye'nin İran'a saldırı talimatı aldığı yönündeki iddiaları yalanladı

DMM, Türkiye'nin İran'a saldırı talimatı aldığı yönündeki iddiaları yalanladı
DMM "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiasını yalanladı

DMM "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiasını yalanladı
Suç unsuru oluşturduğu tespit edilen 38 sosyal medya hesabına erişim engeli

Suç unsuru oluşturduğu tespit edilen 38 sosyal medya hesabına erişim engeli

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet