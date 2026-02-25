Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesine taziye dileklerini iletti.
Ankara
Erdoğan, Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
