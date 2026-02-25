Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Mümin Altaş  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Erdoğan, Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.

