Gündem

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar yükseldi.

Lale Bildirici Büyükkarakaya, Mehmet Ali Derdiyok, İlyas Kaçar, İbrahim Halil Aktürk, Ali Osman Kaya  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
İstanbul

Haftanın ilk mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Çağlayan, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kara yolunun Edirne istikametinde Haliç'ten Küçükçekmece'ye kadar yoğunluk gözleniyor.

Okmeydanı TEM Otoyolu bağlantı yolu, Nurtepe Viyadük, Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Büyükdere Caddesi, Levent TEM bağlantı yolunda da trafik ağır seyrediyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da araçlar yavaş ilerliyor.

Sahil Kennedy Caddesi'nde ise Avrasya Tüneli'nin girişinde yoğunluk yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında trafik yoğunluğu yer yer çift yönlü etkili oluyor.

Şile Otoyolu'nda Ümraniye-Çekmeköy arasında araçlar ağır ilerliyor.

Öte yandan, yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, araç trafiği yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücülerin de yavaş ilerlediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı.

