Milli basketbolcu Alperen Şengün, iftardaki favori yemeklerini paylaştı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, iftarda en sevdiği yemekleri paylaştı.
Londra
Milli basketbolcu, NBA'in ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabında yer alan videoda, "İftar menüsünde öncelikle çorba olmalı. Ondan sonra biraz pilav, biraz et. Çorba, mercimek çorbası. Biraz köfte, biraz fırında patates." ifadelerini kullandı.
