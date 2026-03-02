Dolar
43.96
Euro
51.63
Altın
5,394.80
ETH/USDT
1,947.10
BTC/USDT
66,229.00
BIST 100
13,356.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geldi – VTR
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Milli basketbolcu Alperen Şengün, iftardaki favori yemeklerini paylaştı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, iftarda en sevdiği yemekleri paylaştı.

Yunus Kaymaz  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Milli basketbolcu Alperen Şengün, iftardaki favori yemeklerini paylaştı

Londra

Milli basketbolcu, NBA'in ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabında yer alan videoda, "İftar menüsünde öncelikle çorba olmalı. Ondan sonra biraz pilav, biraz et. Çorba, mercimek çorbası. Biraz köfte, biraz fırında patates." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sivillerin hayatını tehdit eden ve uluslararası hukuka aykırı her türlü eyleme karşıdır
DMM "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiasını yalanladı
Zonguldak-Ankara kara yolundaki trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Türk Kızılaydan ramazanda 21 ülkede insani yardım seferberliği

Benzer haberler

Milli basketbolcu Alperen Şengün, iftardaki favori yemeklerini paylaştı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, iftardaki favori yemeklerini paylaştı

Türk Kızılaydan ramazanda 21 ülkede insani yardım seferberliği

İçişleri Bakanı Çiftçi: Savunma sanayisinde caydırıcı bir seviyeye ulaşmak, istiklal ve istikbal mücadelesidir

Londra'daki tarihi belediye binasında "Türkiye" temalı iftar programı düzenlendi

Londra'daki tarihi belediye binasında "Türkiye" temalı iftar programı düzenlendi
İftara hazırlık sırasında patlayan düdüklü tencere iki çocuk annesini hastanelik etti

İftara hazırlık sırasında patlayan düdüklü tencere iki çocuk annesini hastanelik etti
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Heat'e yenildi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Heat'e yenildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet