ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da “Onur Madalyası Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Mısır’dan İran’a çağrı: Arap ülkelerine saldırıları durdur

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, İran’ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunarak bölgedeki gerilimin azaltılmasını istedi.

Abdulsalam Fayez, Esat Fırat  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Mısır'dan İran'a çağrı: Arap ülkelerine saldırıları durdur

Kahire

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdulati, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Umman, Bahreyn, Irak, Ürdün ve Suriye dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada, Abdulati’nin, Mısır’ın Arap ülkeleriyle tam dayanışma içinde olduğunu yinelediği ve “haksız saldırıları” kınadığı belirtildi.

Abdulati, “İran’ın Arap devletlerini hedef almayı derhal durdurmasının gerekliliğini” vurgulayarak “bölgedeki gerilimin düşürülmesi, azami itidal gösterilmesi ve diyaloğa öncelik verilmesi” çağrısında bulundu.

Devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve uluslararası hukuk ilkeleri ile BM Şartı’na tam uyulmasının önemine işaret eden Abdulati, bunun “tehlikeli durumu kontrol altına almaya ve çatışmanın tırmanmasını önlemeye katkı sağlayacağını” ifade etti.

Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE, Katar, Bahreyn, Umman, Ürdün, Suriye ve Irak, 3 gündür ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İran tarafından hedef alınıyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
