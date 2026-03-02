Dolar
43.96
Euro
51.54
Altın
5,402.40
ETH/USDT
1,940.00
BTC/USDT
65,781.00
BIST 100
13,415.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail’den gelecek füze saldırıları bekleniyor. Dahiye bölgesinden yayındayız. İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geldi İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Doha'dan yayındayız.
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Mustafayev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vügar Mustafayev ile bir araya geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Mustafayev ile görüştü

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren kardeş Azerbaycan'ın Savunma Sanayi Bakanı Vügar Mustafayev ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Mustafayev ile görüştü
Bakan Uraloğlu, bölge ülkelerine yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okullardaki ramazan etkinliklerine ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sivillerin hayatını tehdit eden ve uluslararası hukuka aykırı her türlü eyleme karşıdır
DMM "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Mustafayev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Mustafayev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Trump ve Starmer, Ukrayna ve İran müzakereleri ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet