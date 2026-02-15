Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mikail Bıyıklı  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaretlerini ertelediğini, en uygun zamanda belirlenecek bir başka tarihte, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini kaydetti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ile ilişkilerin ortak çıkarlar ve halkların yararları doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
