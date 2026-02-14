Dolar
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.

Hamdi Dindirek  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti
