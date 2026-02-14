Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,085.00
BTC/USDT
69,870.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe kafilesi, Papara Park’a hareket ediyor.
logo
Gündem

Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su, Gökova Körfezi'nin renginin değişmesine neden oldu.

Durmuş Genç, Osman Akça  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Kentte 5 gün etkili olan sağanağın ardından sıcak havayı fırsat bilenler güneşlenmek için Akyaka ile Akçapınar plajına gitti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su, Kadın Azmağı Deresi'ni kapladı.

Buradan akan çamurlu su, denizin yüzeyini kahverengiye dönüştürdü.

Bazı vatandaşlar bu durumu görüntülemek için tur tekneleri ile Gökova Körfezi'ne açıldı.

Bazıları da Akçapınar sahilinde oluşan çamurlu suda balık tutmaya çalıştı. Bölgeye gelen bazı vatandaşlar ise plaj kısmında denize girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da devam ediyor
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Sivil toplum için koşturmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti

Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti

Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

Muğla'da doluluğu yüzde 110'a ulaşan Marmaris Atatürk Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı

Yağışlar birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi

Yağışlar birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi
Muğla Valiliği, Milas’ta zeytin ağaçlarının kesildiği iddiası üzerine inceleme başlattı

Muğla Valiliği, Milas’ta zeytin ağaçlarının kesildiği iddiası üzerine inceleme başlattı
Fatma Girik'in vasiyetnamesine ilişkin davada, vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verildi

Fatma Girik'in vasiyetnamesine ilişkin davada, vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet