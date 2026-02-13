Muğla Valiliği, Milas’ta zeytin ağaçlarının kesildiği iddiası üzerine inceleme başlattı
Muğla Valiliği, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi’nde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiğine ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine inceleme başlattı.
Muğla
Alınan bilgiye göre, Milas'ın Menteş Mahallesi’nde, CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey’e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği ihbarı üzerine, Muğla Valiliği tarafından konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda çalışma yürüterek tutanak tuttu.
Arazideki kesilen zeytin ağaçlarını kayıt altına alan ekipler, konuya ilişkin kapsamlı rapor hazırlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.