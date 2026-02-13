Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Askeri Üssü'nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Muğla Valiliği, Milas’ta zeytin ağaçlarının kesildiği iddiası üzerine inceleme başlattı

Muğla Valiliği, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi’nde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiğine ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine inceleme başlattı.

Durmuş Genç  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Muğla Valiliği, Milas’ta zeytin ağaçlarının kesildiği iddiası üzerine inceleme başlattı Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Muğla

Alınan bilgiye göre, Milas'ın Menteş Mahallesi’nde, CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey’e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği ihbarı üzerine, Muğla Valiliği tarafından konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda çalışma yürüterek tutanak tuttu.

Arazideki kesilen zeytin ağaçlarını kayıt altına alan ekipler, konuya ilişkin kapsamlı rapor hazırlayacak.

