Dolar
43.73
Euro
51.92
Altın
5,025.35
ETH/USDT
2,060.30
BTC/USDT
69,086.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fatma Girik'in vasiyetnamesine ilişkin davada, vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verildi

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'in vasiyetnamesine ilişkin açılan davada mahkeme, vasiyetnamenin hukuken geçerli olduğuna karar verdi.

Ali Ballı  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Fatma Girik'in vasiyetnamesine ilişkin davada, vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verildi Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik tarafından, vasiyetnamenin düzenlendiği tarihte Fatma Girik'in fiil ehliyetinin bulunmadığı ve vasiyetnamenin baskı altında hazırlandığı iddiasıyla Bodrum 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde "vasiyetnamenin iptali" davası açıldı.

Yargılama sürecinde taraf tanıkları dinlendi, Girik'in sağlık kayıtları incelendi ve dosya İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Fatma Girik'in vasiyetname tarihi olan 26 Ekim 2018'de fiil ehliyetine sahip olduğunun oy birliğiyle mütalaa edildiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dava, Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 11 Şubat tarihli kararıyla sonuçlandı. Mahkeme, davanın reddine hükmederek vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verdi.

Öte yandan, Günay Girik'in, Fatma Girik'in vefatına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı "taksirle ölüme sebebiyet verme" suç duyurusu kapsamında yürütülen soruşturmada da 18 Şubat'ta kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği öğrenildi.

Fatma Ahu Turanlı ve Müyesser Girik'in avukatları Sabit Emekdar ile Eylem Pektaş tarafından yapılan açıklamada, mahkeme kararının Girik'in özgür iradesinin hukuki teyidi niteliğinde olduğu, kararın kamuoyunda oluşan tartışmalara son verdiği ifade edildi.

Açıklamada, sürecin bir miras kavgası değil, "iradeye saygı meselesi" olduğu vurgulandı.

24 Ocak 2022'de hayatını kaybeden Fatma Girik'in, Bodrum 2. Noterliği'nde 26 Ekim 2018'de düzenlenen vasiyetnamesi, Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesince açılmış ve okunmuştu.

Vasiyetnamede, Girik'in adına kayıtlı tüm gayrimenkulleri yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bıraktığı, ayrıca bazı yakınlarına ve ev çalışanlarına da belirli miktarlarda para vasiyet ettiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında karar
Görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşinin rüşvet aldığı iddiası
Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın iniş takımlarında teknik arıza yaşandı
Türkiye, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bazı kararlardaki asılsız iddiaları reddetti
İçişleri Bakanı Çiftçi, Ganalı mevkidaşıyla görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fatma Girik'in vasiyetnamesine ilişkin davada, vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verildi

Fatma Girik'in vasiyetnamesine ilişkin davada, vasiyetnamenin geçerli olduğuna karar verildi

Muğla'da kurulacak mermer ihtisas OSB ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak

Muğla'da tarihi çarşının "Radyocu Mustafa"sı 58 yıldır radyo tamir ediyor

Bodrum ve Milas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Bodrum ve Milas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı

Aşırı yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı
Muğla'da ocak-şubat yağışları barajlar ve su kuyularına yaradı

Muğla'da ocak-şubat yağışları barajlar ve su kuyularına yaradı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet