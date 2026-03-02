Dolar
43.95
Euro
51.41
Altın
5,333.86
ETH/USDT
2,031.60
BTC/USDT
68,844.00
BIST 100
13,346.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Sırbistan ile oynanan karşılaşmanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız.
logo
Dünya

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, hükümetin tarife iadelerini erteleme talebini reddetti

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin yasaya aykırı olduğuna hükmedilen gümrük vergilerinin iadesini durdurma veya erteleme yönündeki başvurusunu reddetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, hükümetin tarife iadelerini erteleme talebini reddetti

New York

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili hükmünün ardından ithalatçı firmaların davanın kesinleştiği gerekçesiyle sunduğu "mahkeme emrinin derhal çıkarılması" talebi üzerine kararını açıkladı.

Buna göre, ithalatçıların Uluslararası Ticaret Mahkemesinin aylar önceki iade kararının yürürlüğe girmesi yönündeki talebi haklı bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump yönetiminin gümrük vergilerinin iadesini durdurma veya ertelemeye yönelik cuma günü yaptığı karşı başvuru ise reddedildi.

Böylelikle mahkeme emrinin derhal çıkarılmasına hükmedilerek, gümrük vergisi iadelerinin önü açılmış oldu.

Yüksek Mahkeme "yasa dışı" bulmuştu

Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında yürürlüğe koyduğu tarifeler, bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Mahkeme, 28 Mayıs 2025'te açıkladığı kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkisini aştığına hükmetmişti.

ABD yönetimi, kararın "hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği" gerekçesiyle temyize giderken, Temyiz Mahkemesi, alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuştu.

Temyiz Mahkemesi, 29 Ağustos 2025'te alt mahkemenin kararını büyük ölçüde onaylarken, tarifelerin derhal iptalini ise reddederek Trump yönetimine Yüksek Mahkeme'ye itiraz başvurusunda bulunması için zaman tanımıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi de 20 Şubat'ta Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Hükümet geçen hafta iadeleri ertelemeye çalışmıştı

ABD Adalet Bakanlığı, 27 Şubat'ta Federal Temyiz Mahkemesine sunduğu dilekçede, gümrük vergisi iade sürecinin son derece karmaşık olduğunu ve geçmişte benzer süreçlerin yıllar aldığını belirterek, seçeneklerin değerlendirilmesi için 90 günlük bir ek süre talep etmişti.

Hükümet avukatları, iade sürecinin bir kaosa dönüşebileceğini ve sürecin olağan akışında ilerlemesi gerektiğini savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu Edirne'de iftar programında konuştu
Gri listede aranan FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: İsrail-ABD, İran arasındaki çatışmalardan dolayı tedbir almak zorundayız
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu coğrafyada millet olarak çok güçlü olmamız gerekir
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, haksız ve hukuksuz bir saldırıyla karşı karşıya

Benzer haberler

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, hükümetin tarife iadelerini erteleme talebini reddetti

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, hükümetin tarife iadelerini erteleme talebini reddetti

ABD'de gümrük vergisi iadesi için yargı yoluna giden şirket sayısı 1800'ü aştı

ABD'nin, Venezuela'nın Maduro'nun savunma masraflarını ödemesini engellediği iddia edildi

Çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu davasında istinaf başvuruları reddedildi

Çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu davasında istinaf başvuruları reddedildi
BM Genel Kurulu, Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı

BM Genel Kurulu, Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcının tehdit edilmesi davasında karar

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcının tehdit edilmesi davasında karar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet