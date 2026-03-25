Dolar
44.36
Euro
51.35
Altın
4,547.83
ETH/USDT
2,171.60
BTC/USDT
71,222.00
BIST 100
12,963.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon’un Arsin ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Ekonomi, Yapay zeka

Fitch: ABD'nin ticaretinde eyaletler arası ayrışmayı yapay zeka ve tarifeler yönlendiriyor

Fitch Ratings, ABD'de yapay zeka ile bağlantılı sermaye harcamalarından fayda sağlayan eyaletlerin daha güçlü ticaret ivmesi gösterirken, gümrük vergilerine duyarlı otomotiv tedarik zincirlerine maruz kalan eyaletlerin geride kaldığını belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
New York

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, yüksek politika belirsizliğinin 2026 boyunca ABD mal ticaretini şekillendirmeye devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tarifeler ve tedarik zincirlerinin yeniden hizalanmasının, eyaletler ve sektörler arasındaki ayrışmayı giderek daha fazla yönlendirdiğine işaret edilen açıklamada, "Yapay zeka ile bağlantılı sermaye harcamalarından fayda sağlayan eyaletler daha güçlü ticaret ivmesi gösterirken, gümrük vergilerine duyarlı otomotiv tedarik zincirlerine daha fazla maruz kalan eyaletler geride kalıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin elektrikli olmayan makine ithalatının 2025'te yıllık bazda yüzde 25 arttığı belirtilerek, bunun başlıca ticaret kategorileri arasında en hızlı artış olduğu vurgulandı.

Elektrikli makineler ve elektronik ithalatının yüzde 6 yükseldiği belirtilen açıklamada, bu eğilimin yarı iletkenlerle bağlantılı ekipmanlara, bilgi işlem altyapısına ve yapay zeka ile bağlantılı diğer sermaye mallarına yönelik güçlü taleple uyumlu göründüğü ifade edildi.

Texas en büyük ihracatçı eyalet olmayı sürdürdü

Açıklamada, ithalatın yıllık bazda Arizona'da yüzde 36, Nevada'da yüzde 92 ve New Mexico'da yüzde 34 arttığı, makine döngüsündeki yükselişten faydalanan Texas'ın ithalatının da yüzde 4 yükseldiği vurgulandı.

Buna karşın, otomobiller ve parçalarının en net zayıflık alanı olmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bu kalemde ithalatın yıllık bazda yüzde 14 düştüğünün altı çizildi. Açıklamada, Michigan'ın ithalatının büyük ölçüde otomobil ve parçalarındaki gerilemenin etkisiyle yüzde 3 azaldığı, eyalette söz konusu kalemde ithalatın yüzde 7 düştüğü bildirildi.

California ve Tennessee'nin ithalatında da yüzde 1 düşüş görüldüğü belirtilen açıklamada, bu eyaletlerde otomobiller ve parçalarına yönelik ithalatın sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 24 daraldığı kaydedildi.

Açıklamada, ihracatta da benzer bir ayrışma olduğuna dikkat çekilerek, otomotiv ağırlıklı eyaletlerin düşük performans sergilediği, Michigan, Tennessee, Ohio ve Illinois'te ihracatın gerilediği aktarıldı.

Texas'ın en büyük ihracatçı eyalet olmayı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, New York'un güçlü ihracat artışı kaydettiği, ancak bu artışın geniş tabanlı bir sektör gücünden ziyade büyük ölçüde altın ve kıymetli metaller ticaretinden kaynaklandığı belirtildi.

"Tarifeler artık bölgesel ticarete daha doğrudan yansıyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, "Eyaletlerin ticaret performansındaki artan ayrışma, gümrük vergilerinin etkilerinin artık bölgesel ticaret sonuçlarına daha doğrudan yansıdığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yapay zeka bağlantılı yatırımlarla ilişkili eyaletlerin daha fazla dayanıklılık gösterdiğini vurgulayan Sonola, otomotiv tedarik zincirlerine bağlı eyaletlerin ise politika belirsizliğine karşı daha büyük kırılganlıkla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet