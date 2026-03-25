Dolar
44.36
Euro
51.35
Altın
4,547.83
ETH/USDT
2,171.60
BTC/USDT
71,222.00
BIST 100
12,963.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon'un Arsin ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
logo
Gündem

Trabzon'da fındık fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Trabzon’un Arsin ilçesinde bir fındık fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Seyit Ahmet Eksik  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Trabzon

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk belirlemelere göre, fındık fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fındık fabrikasındaki yangının depo bölümünden başladığına ilişkin bilgi edindiklerini söyledi.

Olay yerinde yangına müdahale çalışmalarını takip ettiklerini belirten Bilgin, çalışanların tahliye edildiğini ifade etti.

Öte yandan, fabrika çevresindeki binaların da güvenlik nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yangından dolayı 1 kişinin hafif yaralandığı, dumandan etkilenen 2 kişinin de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

İtfaiye ve ilgili ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet