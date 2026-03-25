Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız. Ağrı’da askeri araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için Konya Askeri Şehitliği’nde cenaze töreni düzenleniyor.
ABD'nin cari açığı 2025'in son çeyreğinde 5 yıl aradan sonra en düşük seviyesine geriledi

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yılın (2025) dördüncü çeyreğinde yüzde 20,2 azalışla 190,7 milyar dolara gerileyerek 2021'in ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Dilara Zengin Okay  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 20,2 azalışla 190,7 milyar dolara indi.

Böylece cari işlemler açığı, 2021'in ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 211 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de geçen yılın üçüncü çeyreği için açıklanan cari açık verisi ise 226,4 milyar dolardan 239,1 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 seviyesindeydi.

Cari açığın geçen yılın son çeyreğinde daralmasında, birincil gelir dengesinin fazlaya dönmesi ve mal ticareti açığının azalması etkili oldu.

