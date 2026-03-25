Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna müzakerelerinin "çözüm için önemli" olduğunu söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Ukrayna konusundaki çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Yapılan her müzakere turu, gerçekten bir çözüm formülü bulma yolunda atılmış bir adımdır." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna müzakerelerinin "çözüm için önemli" olduğunu söyledi

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile Rusya arasında Ukrayna konulu temasların sürdüğünü anlatan Peskov, "Ukrayna konusunda, gerçek bir çözüm için uygun koşulların sağlanmasına yönelik ABD tarafının çabalarının sürdürülmesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Peskov, ABD'nin söz konusu çabalarının devam etmesini umduklarına işaret ederek, "Yapılan her müzakere turu, gerçekten bir çözüm formülü bulma yolunda atılmış bir adımdır." diye konuştu.

Ukrayna’nın TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Türk meslektaşlarımıza, TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının altyapısına yönelik artan tehditlerle ilgili endişelerimizi sürekli olarak iletiyoruz. Tüm ayrıntılı bilgileri defalarca Türk tarafına ilettik. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Türk tarafının, bu tür pervasız eylemlerden kaçınmaları için Kiev rejimi üzerindeki etkisini kullanabileceğine inanıyoruz."

