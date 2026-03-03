Dolar
43.98
Euro
50.91
Altın
5,045.74
ETH/USDT
1,946.10
BTC/USDT
66,754.00
BIST 100
12,916.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Yapay zeka

Hindistan'da bir mahkemenin yapay zekayla üretilen sahte kararları emsal aldığı ortaya çıktı

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, yapay zekayla üretilen sahte kararları emsal alan ilk derece mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Hindistan'da bir mahkemenin yapay zekayla üretilen sahte kararları emsal aldığı ortaya çıktı

Ankara

Hindistan basınındaki haberlere göre, Andra Pradeş eyaletindeki bir ilk derece mahkemesinin, Ağustos 2025'te bir arazi anlaşmazlığı davasında yapay zeka ile oluşturulmuş sahte bir emsal karara dayanarak hüküm verdiği ortaya çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ocak ayında ilk derece mahkemesinin verdiği kararın, Yüksek Mahkemeye taşınmasıyla kararda dayanak gösterilen emsal kararların var olmadığı anlaşıldı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, konunun yargılama ve karar verme süreciyle ilgili önemli endişeler doğurduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme, bu tür sahte emsallere dayanan bir hükmün basit bir yargılama hatası değil, görevi kötüye kullanma teşkil edeceğini vurgulayarak, konuyla ilgili inceleme başlatılacağını duyurdu.

Söz konusu kararı alan hakim, emsal kararları araştırmak için bir yapay zeka aracı kullandığını itiraf etti.

Hakim, mahkemeyi yanıltma ve görevi kötüye kullanma gibi bir niyeti olmadığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefonda bölgedeki güvenlik ortamını ele aldı
Konsolosluk Çağrı Merkezi, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle günde yaklaşık 3 bin 500 çağrı alıyor
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hafta boyunca yurt genelinde yeni yağışlı hava etkili olacak

Benzer haberler

Hindistan'da bir mahkemenin yapay zekayla üretilen sahte kararları emsal aldığı ortaya çıktı

Hindistan'da bir mahkemenin yapay zekayla üretilen sahte kararları emsal aldığı ortaya çıktı

Netanyahu'nun "altıgen" ittifak söylemi ve bölgesel dengelere etkisi

ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, hükümetin tarife iadelerini erteleme talebini reddetti

Hindistan ve Kanada, diplomatik gerginliğin ardından ekonomik ilişkilerini yeniden canlandırıyor

Hindistan ve Kanada, diplomatik gerginliğin ardından ekonomik ilişkilerini yeniden canlandırıyor
İsrail-Hindistan hattında yeni hamle: Pakistan’ı Orta Doğu’dan koparma operasyonu mu?

İsrail-Hindistan hattında yeni hamle: Pakistan’ı Orta Doğu’dan koparma operasyonu mu?
ABD'nin, Venezuela'nın Maduro'nun savunma masraflarını ödemesini engellediği iddia edildi

ABD'nin, Venezuela'nın Maduro'nun savunma masraflarını ödemesini engellediği iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet