Dünya

Hindistan ve Kanada, diplomatik gerginliğin ardından ekonomik ilişkilerini yeniden canlandırıyor

Hindistan ve Kanada, diplomatik gerginliği geride bırakarak, ekonomik ilişkileri yeniden tesis etme kararı aldı.

Dilara Karataş  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Hindistan ve Kanada, diplomatik gerginliğin ardından ekonomik ilişkilerini yeniden canlandırıyor

Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkeye ilk kez resmi ziyarette bulunan Kanada Başbakanı Mark Carney'i başkent Yeni Delhi'de ağırladı.

İkili, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Hindistan-Kanada arasındaki ekonomik işbirliğine dair yol haritasını paylaştı.

Başbakan Modi, 2024-2025 döneminde yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacmini 2030'a kadar 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Modi, "Sivil nükleer enerji alanında uzun vadeli uranyum tedariki için tarihi bir anlaşma imzaladık." dedi.

Carney de Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) müzakerelerine işaret ederek, "Amacımız, bu anlaşmayı yıl sonuna kadar neticelendirmektir." ifadesini kullandı.

Hindistan ile Kanada arasında kritik mineraller ile nükleer alanlarda işbirliğini geliştirmek üzere başlatılan "Stratejik Enerji Ortaklığı"nın "nesiller boyu fırsatlar sunacak yeni bir dönemin başlangıcı" olduğunu vurgulayan Carney, geçen yılın Ottawa ve Yeni Delhi arasında "benzeri görülmemiş diplomatik etkileşim" dönemi olduğunu belirtti.

Diplomatik krizden ekonomik ortaklığa

Hindistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, taraflar, kapsamlı ekonomik ortaklığa ilişkin çalışma esaslarında anlaşmaya vardı.

İki ülke, 2,6 milyar dolarlık uranyum anlaşması imzaladı. Bu kapsamda taraflar, küçük modüler nükleer reaktörler ile ileri düzey reaktörlerin geliştirilmesi için işbirliği yapacak.

Anlaşma çerçevesinde Kanada merkezli Cameco şirketi, Hindistan'ın nükleer enerji ihtiyacını karşılamak üzere uzun vadeli tedarik sağlayacak.

İkili ilişkiler, 2023'te dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ayrılıkçı Sih örgütü yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Hindistan'ın olduğunu iddia etmesinin ardından gerilmişti. Bu anlaşmazlık, diplomatların karşılıklı sınır dışı edilmesine ve ticaret görüşmelerinin durmasına yol açmıştı.

Carney, 27 Şubat'ta Modi'nin daveti üzerine Hindistan'a resmi ziyarette bulunmuştu, Mumbai ziyaretiyle başlayan program Yeni Delhi'de son buluyor.

