Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,085.00
BTC/USDT
69,805.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe kafilesi, Papara Park’a hareket ediyor.
logo
Gündem

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Sivil toplum için koşturmaya devam edeceğiz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, siyasetçilerin siyaseti için koşturacağını belirterek, "Biz de sivil toplumda sivil toplum için koşturacağız. Buna devam edeceğiz inşallah."dedi.

Arif Yavuz  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Sivil toplum için koşturmaya devam edeceğiz Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, Selçuklu Mahallesi'ndeki TÜGVA Afyonkarahisar İl Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra binayı gezen Erdoğan, burada çocuklarla sohbet etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konferans Salonu'nda Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve TÜGVA Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ramazan Sami Çınar konuşma yaptı.


Video gösteriminin ardından moderatörlüğünü Adem Metan'ın yaptığı "Enerji, Heyecan, Aksiyon" söyleşisine TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ile katılan Erdoğan, TÜGVA'nın açılışlarını Anadolu'nun dört bir yanında yaptıklarını söyledi.

TÜGVA açılışları için 70 ilden fazla yeri gezdiklerini anlatan Erdoğan, "Aslında geneldeki tempomuzda böyle. Sorumlu olduğumuz kurulların, sivil toplum kuruluşlarının sayısı da bunu gerektiriyor. Yani sadece bir sivil toplum kuruluşunda görevli olsak haftalık bir toplantımız olur. Bir gün orada geçirirsiniz. Onun dışında işinize gücünüze bakarsınız. Ama ben çok şükür birçok eğitim kurumunda, sivil toplum kuruluşunda mesai yaptığım için fiziken bulunarak, işin içinde olarak bunu yapmaya çalıştığım için bu da ciddi bir yük gerektiriyor ve koşturmaca istiyor. Bunu da keyifle yapıyoruz. Siyasetçiler siyaseti için koşturacaklar biz de sivil toplumda sivil toplum için koşturacağız. Buna devam edeceğiz inşallah."

Erdoğan, TÜGVA Afyonkarahisar İl Temsilciliği binasının uzun bir hikayesi olduğunu, bu noktalara kolay gelemediğini vurguladı.

"Geç olsun, güç olmasın demişler." sözünü hatırlatan Erdoğan, "Bugün bu şekilde gençlerle buluştuğunu görmekten dolayı çok mutluyuz. Tabi ki Türkiye'deki TÜGVA'nın en kapsamlı, en büyük temsilciliklerinden de bir tanesi Afyonkarahisar. Emeği geçen, destek olanlara teşekkür ediyorum. Bu kurumların yaşaması için de desteklerinin devamını diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, daha sonra fanuslar içerisinde önceden "enerjik, aksiyon ve heyecan" şeklinde hazırlanmış sorulara cevap verdi.

"Çağda karşılaştığınız en büyük gençlik enerji patlaması hangi projenizde yaşandı?" sorusuna Erdoğan, "1 Ocak'ta üç kere yaptığımız Filistin buluşmaları. İnşallah, bundan sonra her sene Kudüs, özgür olana kadar 1 Ocak sabahları buluşmaya ne diyorsunuz? İnşallah onun da devamını getiririz." ifadesini kullandı.

Soru cevap kısmının ardından bazı öğrenciler umre, bisiklet ve tablet gibi hediyelerle ödüllendirildi.

Programından ardından Erdoğan'a hediye takdimi yapıldı.

Açılış ve söyleşi programına AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da devam ediyor
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Sivil toplum için koşturmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Sivil toplum için koşturmaya devam edeceğiz

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Sivil toplum için koşturmaya devam edeceğiz

Boğaziçi Üniversitesi erkek ve kız yurtları törenle açıldı

Afyonkarahisarlı çift kurdukları radyoda 31 yıldır dinleyicilerine sesleniyor

Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Aynı okuldan mezun olan baba-oğul, Afyonkarahisar'da aynı ilçede doktor olarak görev yapıyor

Aynı okuldan mezun olan baba-oğul, Afyonkarahisar'da aynı ilçede doktor olarak görev yapıyor
Emirdağlı kardeşler aynı gün gerçekleştirilen operasyonla varis ağrılarından kurtuldu

Emirdağlı kardeşler aynı gün gerçekleştirilen operasyonla varis ağrılarından kurtuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet