logo
Sağlık

Emirdağlı kardeşler aynı gün gerçekleştirilen operasyonla varis ağrılarından kurtuldu

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne varis şikayetiyle başvuran Ayşe Dudu Cihan ve kardeşi Yılmaz Eryılmaz'ın 20 yıldır sağ bacaklarındaki ağrı, aynı gün oldukları ameliyatla sona erdi.

Arif Yavuz  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Emirdağlı kardeşler aynı gün gerçekleştirilen operasyonla varis ağrılarından kurtuldu Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Emirdağ ilçesinde yaşayan ev hanımı Cihan (52) ve çiftçi kardeşi Eryılmaz (49), sağ bacaklarındaki varisin neden olduğu ağrıların artmasıyla belirli aralıklarla hastaneye başvurdu.

Abla kardeşi muayene eden Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Kıvılcım Ertürk Yetim, iki kardeşin ameliyatını ekibiyle gerçekleştirdi. Başarılı operasyon sonrası kardeşler, rahat yürümeye başladı.

"Aynı gün sağ bacaklarına yaptığımız ameliyatları gayet başarılı geçti"

Opr. Dr. Yetim, AA muhabirine, varisin genetik özellik gösterebileceğini söyledi.

Abla kardeş hastanın da benzer öykülerinin olduğunu anlatan Yetim, şöyle konuştu:

"İki hastamız da bacakta ağrı, şişme, yanma ve kramp şikayetiyle bize başvurdu. Büyük varisleri vardı, 8 ila 12 milimetre çapındaydı. Damarları oldukça genişlemişti. 5,5 milimetrenin üzerini ameliyatla tedaviyi uygun görüyoruz. Abla kardeşin aynı gün sağ bacaklarına yaptığımız ameliyatları gayet başarılı geçti. Kapalı ameliyatla ana damarlarını radyofrekansla yaktık. Küçük lezyonları da çıkardık. Aynı gün de yeniden ayağa kaldırdık, şimdi ağrısız şekilde yürüyebiliyorlar."

Ameliyat için kardeşinden cesaret aldı

Kardeşlerden Ayşe Dudu Cihan, sağ bacağındaki varisten dolayı 20 yıldır zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Uzun süre ayakta kaldığında varislerin bulunduğu damarların şiştiğini anlatan Cihan, "Ağrılarım çok oluyordu, ateş gibi yanmalarım vardı. Kardeşimde de aynı rahatsızlık vardı. Hastaneye önce kardeşim geldi. Ameliyat olmaya karar verdiğini söyleyince ondan cesaret aldım. Hastaneye birlikte gelip, ameliyat olduk. Ağrımız ve acımız yok. Gayet iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Eryılmaz ise ablasıyla artık ağrısız yaşam süreceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
