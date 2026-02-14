Yağışlar birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi
Birkaç gündür süren yağışların ardından yaşanan su baskınları hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara
Sağanak sebebiyle Dim ile Oba çayları çevresindeki piknik alanları, avokado, muz ve portakal bahçeleri ile bazı evlerin giriş katları ve yollar su altında kaldı.
- İzmir'de istinat duvarının çökmesi sonucu 2 bina ve 6 araç hasar gördü
- Siirt'te şiddetli yağış ve fırtınada barınakları yıkılan 20 kişilik aile tahliye edildi
- Kuvvetli rüzgar ve sağanak birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor
Dim Barajı'ndaki kontrollü su salımı sonrası çevredeki evler boşaltıldı.
Su baskını yaşanan bölgede AFAD ekipleri, evlerinden çıkamayanları ve evcil hayvanları botlarla tahliye etti.
Alanya'da tam doluluğa ulaştığı için su taşkını yaşanan Dim Barajı'nın çevresindeki evler boşaltıldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 14, 2026
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre ⤵️
➔ 314 kişi bölgeden tahliye edildi
➔ 48 kişi kamu misafirhanelerine yerleştirildi
➔ 132 konut ve 73 iş yeri boşaltıldı… pic.twitter.com/aeCsFIRq2Z
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile bölgede incelemelerde bulundu.
Baraj kotu 168,91 metreye ulaştı
Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dim Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce kontrollü salım gerçekleştirildiği bildirildi.
Baraj kotunun 168,91 metreye ulaştığı ve dolu savak maksimum çalışma kotunun 170 metre olduğu kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Taşkın riskine karşı Dim Çayı çevresindeki tesislerde çalışanlar ile Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşlar, anonslarla tahliye edildi. Barınma ihtiyacı bulunanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kamu misafirhanelerine yerleştirildi."
Tahliye çalışmaları kapsamında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracının görevlendirildiği, 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldığı, 314 vatandaşın tahliye edildiği, 48 vatandaşın kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, 132 konut ve 73 iş yerinin boşaltıldığı bildirildi.
Açıklamada, 182 araç, 137 ekip ve 501 personelin görev başında olduğu belirtildi.
Öte yandan Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün 09.00'dan bugün 09.00'a kadar metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü.
Muğla
Yerbelen ile Okçular mahallelerinde kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev, iş yeri ve tarım arazileri sular altında kaldı.
Yerbelen Mahallesi'nde çadırda yaşayan vatandaşların bulunduğu bölgeden geçen su kanalları tıkandı.
Tıkanan kanallar kepçe yardımıyla açıldı, biriken sular da pompalarla tahliye edildi.
Öte yandan çalışmalar esnasında havanın açmasıyla gökkuşağı görüldü.
Okçular Mahallesi'nde tıkanan kanallardan taşan sular tarım arazilerini sular altında bıraktı.
Evini ve bahçesini su basan mahalle sakini Semayi Gökmen, "Burada yaklaşık 100 hane her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Yetkililere defalarca söylememize rağmen kapalı olan su kanallarını açtıramadık. Yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Muğla'da bazı vatandaşlar, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesi sonucu su altında kalan cadde ve sokaklarda kanolarla gezdi.
Özellikle Karabatak ve Delta mevkisinde yükselen sular nedeniyle Cengiz Topel, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerlerini su bastı.
Göl kenarındaki birçok işletme ve oyun parklarının da sular altında kaldığı görüldü.
Logarlardan taşan sular sürücülere zor anlar yaşattı. Evlerini su basan vatandaşların kendi imkanlarıyla suları tahliye ettikleri görüldü.
Bazı vatandaşlar, sokak aralarında ve kordonda kanolarla gezdi.
Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu su altında kalan narenciye bahçeleri dronla görüntülendi.
İlçede birkaç gündür etkili olan yağış nedeniyle Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak Deresi'nden akan sular Köyceğiz Gölü'nde su seviyesini yükseltti.
Taşkın nedeniyle sahil şeridine yakın ev ve iş yerlerini su bastı, kordon ve kordona çıkan yollar su altında kaldı.
Suyun yükselmesiyle göle dönüşen narenciye bahçeleri AA ekibince dronla görüntülendi.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su basan narenciye bahçelerini gezerek inceleme yaptı. Ekipler, ilerleyen günlerde hasar tespit çalışması yürütecek.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Köyceğiz'de aşırı sağanak nedeniyle su altında kalan narenciye bahçelerinde inceleme yaptıklarını söyledi.
Ekiplerin Köyceğiz ve mahallelerinde zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması yürüttüklerini belirten Baydar, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Sivas
Sağanak ve eriyen karların etkisiyle Hafik'e bağlı Dışkapı, Durulmuş ve Yarhisar köyleri ile Zara arasındaki tarım arazileri, oluşan su birikintileri yüzünden adeta göle döndü.
Suların kapladığı arazilerin bir bölümünde sonbaharda ekilen ürünlerin bulunduğu, bir bölümünün ise nadasa bırakıldığı veya bahar döneminde ekilmek üzere bekletildiği öğrenildi.
Yağışlar ve eriyen karla artan sular, Zara'daki Tödürge Gölü ile çevredeki tarım arazilerini birleştirerek gölün yüzey alanını da genişletti.
Çiftçiler, kuraklığın ardından gelen yağışların toprağa can vermesine sevinirken, su baskınlarının ekinlere zarar verme ihtimali yüzünden endişe duyuyor.
Mersin
Kızılmurat Mahallesi'ndeki kullanılmayan evin duvarı yağış nedeniyle yıkıldı.
Yıkılan duvar, park halindeki 31 ET 061 plakalı otomobilde hasar oluşturdu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ekipleri molozları temizledi, hasar gören otomobil ise bulunduğu yerden kaldırıldı.
Göksu Irmağı'nın debisi arttı.
Debinin artmasıyla ırmak kenarında bulunan bazı erik, zeytin ve sebze ekili alanlar ile güneş panelleri su altında kaldı.
Tarımsal alanların ve panellerin hasar gördüğü bölgeler dronla görüntülendi.
Köselerli Mahallesi sakinlerinden Hakan Çetin, AA muhabirine, bölgede iki gün boyunca kuvvetli yağışların etkili olduğunu söyledi.
Panellerin ve tarımsal alanların zarar gördüğünü ifade eden Çetin, "Her şey risk altında. Panellerimiz su altında. İnşallah daha fazla bir şey olmaz." dedi.
Mahalle sakinlerinden Şevket Çetin de yaşanan sıkıntıların bir an önce giderilmesini istedi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, belediye ekipleri yağıştan etkilenen merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürdü.
Kırsal mahallelerdeki tıkanan dereleri iş makineleriyle açan ekipler suyun kontrollü şekilde akışını sağladı.
Puğkaracadağ Mahallesi'nde yağış nedeniyle yıkılan köprü çevresinde güvenlik önlemleri alarak bölgeyi şeritlerle kapatan ekipler, su baskını yaşanan mahallelerde ise temizlik çalışması yaptı.
Devrilen ve kırılma riski taşıyan ağaçlara da müdahale eden ekipler, ilçenin farklı noktalarında yaptığı çalışmada ulaşımın aksamaması sağlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ekiplerin sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ettiklerini kaydeden Şener, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Olası risklere karşı teyakkuz halindeyiz ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
Silifke ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen selden zarar gören ve kapanan mahalle yolları Silifke Belediyesi ekiplerince açıldı.
Mut ilçesinde de yağış dolayısıyla bazı taş evlerde hasar oluştu, kullanılmayan eski yapılarda da kısmi yıkımlar meydana geldi.
Belediye ekipleri su baskınlarının yaşandığı yerde tahliye yaptı, riskli alanlarda önlem aldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk bölgesinde çöken yollarda düzeltme ve yağıştan etkilenen alanlarda temizlik çalışması yaptı.
Tarsus ilçesinde de belediye ekipleri yağıştan etkilenen Yaramış, Ferahim Şalvuz ve Ergenekon mahallelerinde oluşan su birikintilerine müdahale etti.
Anamur ilçesinde de belediye ekipleri kırsal ve merkez mahallelerde aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.
İlçede meydana gelen heyelan ve göçüklere anında müdahalede bulunan ekipler, su birikintilerinin olduğu noktalarda tahliye çalışması yaptı.
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, yaptığı açıklamada, yağışların meydana getirdiği olumsuzlukları en aza indirmek için ekiplerin yoğun çalışma içerisinde olduğunu belirtti.
İlçe genelinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Deniz, şunları kaydetti:
"Son 3 günde o kadar çok yağış aldık ki daha 2 ay öncesine kadar su seviyesi yüzde 20'lere kadar düşen Alaköprü Barajı'nda aşırı doluluk oranı nedeniyle baraj kapaklarını açmak ve su tahliyesi yapmak zorunda kalındı. Bu kadar yoğun yağışa rağmen ulaşımda aksamalar dışında çok büyük bir felaketle karşılaşmadık çok şükür herhangi bir can kaybı da yaşamadık."
Muğla ile Antalya'da su basan seralar havadan görüntülendi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kumluova, Karadere, Çukurincir ile Karaköy mahallelerinde çok sayıda ev ve sera, Eşen Çayı'ndan taşan suyun altında kaldı.
İlçeye bağlı Seki ovasında da yayla evleri ve tarım arazilerini su bastı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde Patara, Ova mahalleleri ile Kınık Mahallesi Doğular mevkisinde sera ve evler taşkından etkilendi. Bölgede su baskınının etkisini sürdürdüğü görüldü.
Öte yandan ulaşımın sağlandığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başladığı belirtildi.
Bölgede yaşanan su baskını AA ekibince havadan görüntülendi. Bazı seraların büyük kısmının su altında kaldığı, sadece çatısının görüldüğü görüntülere yansıdı.
Muş
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla eriyen karlar ve sağanak nedeniyle bazı köylerde su taşkınları yaşandı, Muş Ovası'ndaki araziler suyla kaplandı.
Merkeze bağlı Muratgören ve Laleli köylerinde su kanalının eriyen kar sularıyla taşması sonucu ev ile bazı ahırları su bastı.
İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.
Laleli köyü muhtarı Ramazan Gündüz, yaptığı açıklamada, karların erimesi ve aralıklarla etkili olan yağmur sonucu köyün içinden geçen derenin taştığını söyledi.
Bir ev, bir ahır ve 5 samanlığı su bastığını belirten Gündüz, hayvan yeminin zarar gördüğünü ifade etti.
Muratgören köyü muhtarı Nasır Arslan ise "Yağmur fazla yağdı. Karlar da eridiği için giderler tıkandı. Bir mahallemiz su altında kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerine haber verdik. Hemen gelip müdahale yaptılar. Suyun önünü açtılar." dedi.
Azıklı köyünde yaşayan İrfan Kızılarslan da "Muş Ovası'nın bir kısmı su altında kaldı. Her taraf deniz gibi olmuş. Hem Muş Ovası hem de meralar su altında." diye konuştu.
Heyelan nedeniyle kapanan Aladağ-İmamoğlu kara yolu tek şerit olarak açıldı
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde iki gündür etkisini sürdüren yoğun yağış ve kar erimesi nedeniyle Aladağ-İmamoğlu kara yolunda heyelan meydana geldiği belirtildi.
Heyelan sonucu ulaşıma kapanan Aladağ-İmamoğlu kara yolunun yapılan çalışmalarla tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldığı ifade edilen açıklamada, Göksu Çayı'nın debisinin artması ve taşkın yaşanması sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapanan Feke-Saimbeyli kara yolunun da güvenli şekilde yeniden trafiğe açılması amacıyla ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.
Erzincan
Kentte gece saatlerinde sağanak ve beraberindeki şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Çayırlı ilçesine bağlı Yukarı Çamurdere köyü ile çevredeki bazı köylerde rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü.
Çatılardan uçan parçalar çevreye savruldu.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik ve telefon direklerinde de hasar oluştu.
Samsun
İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Akpınar, Koğa ve Sanayi mahallelerinde bazı binaların çatıları uçtu, elektrik telleri koptu.
Rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları da hasar gördü.
