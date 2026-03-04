Dolar
Yaşam

Tekirdağ'da kuruyan gölet yağışlarla yeniden doluyor

Tekirdağ'da geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Yeşilsırt Göleti, bu yıl etkili olan yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı.

Mesut Karaduman  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Tekirdağ'da kuruyan gölet yağışlarla yeniden doluyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi'nde hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletin su seviyesi, geçen yıl aşırı sıcaklık ve yetersiz yağış nedeniyle düşerek tamamen kurumuştu.

Kuraklık nedeniyle göletteki balıklar telef olurken, suyun çekildiği alanda derin çatlaklar oluşmuştu.

Kentte bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte gölet yeniden suyla dolmaya başladı.

Su seviyesindeki artışla bazı kuşların da gölete gelerek beslendiği gözlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, AA muhabirine, bu yıl yağışların su kaynaklarına iyi geldiğini söyledi.

İklim değişikliğinin su kaynaklarını geçen yıl olumsuz etkilediğini belirten Konukcu, "Geçen yıl kentteki birçok baraj ve göletin seviyesi ciddi oranda düşmüştü. Bazı göletler kuruma noktasına geldi. Bu yıl yağışlarla birlikte su kaynaklarının seviyelerinde artış yaşandı. Yağışların devam etmesiyle daha güzel sonuçların ortaya çıkmasını bekliyoruz." dedi.

