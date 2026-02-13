Dolar
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde andı.

Koray Taşdemir  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a büyük bir aşkla hizmet eden, görev yaptığı süre boyunca çok önemli projelere imza atan eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
