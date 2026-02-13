Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde andı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a büyük bir aşkla hizmet eden, görev yaptığı süre boyunca çok önemli projelere imza atan eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
