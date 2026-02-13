Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

Erdoğan, Sudani ile görüşmesinde, Türkiye ile Irak'ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda işbirliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.

Gökçe Karaköse  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Sudani'nin telefon görüşmesinde, liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Irak'ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda işbirliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü
