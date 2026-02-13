Dolar
Gündem

Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'le bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'le görüştü.

Abdullah Sarica  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'le bir araya geldi

Ankara

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Muhsin Şentürk'le bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
