Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk'le bir araya geldi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'le görüştü.
Ankara
Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Muhsin Şentürk'le bakanlığımızda bir araya geldik. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
