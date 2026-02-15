Ankara'nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Ankara Valiliği, yarın kentin güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini duyurdu.
Ankara
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, yarın sabah saatlerinden sonra Ankara'nın güneyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat, yer-yer 80 kilometre/saat) beklendiğini bildirdi.
Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
