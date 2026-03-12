Dolar
44.11
Euro
50.94
Altın
5,100.10
ETH/USDT
2,058.20
BTC/USDT
70,053.00
BIST 100
13,286.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da "ASRİAD Geleneksel İftar Programı”nda konuşuyor
logo
Gündem

Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70’inci Oturumu kapsamında katıldığı toplantıda, İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Statüsünü Güçlendirme Bakanı May Golan'ın söz aldığı sırada salonu terk etti.

Mücahit Oktay  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu

New York

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70’inci Oturumu marjında gerçekleştirilen “Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet” konulu toplantıya katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

BM Genel Kurulu salonunda Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ve hizmetleri katılımcı ülkelerle paylaşan Göktaş, konuşmasının ardından söz alan İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Statüsünü Güçlendirme Bakanı Golan'ın konuşmasına başlaması üzerine toplantı salonundan ayrıldı.

Göktaş’ın yanı sıra bazı ülke temsilcilerinin de tepki göstererek salonu terk ettiği görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sabırla ve kararlılıkla barış için çalışacak
Ramazan Bayramı öncesi "Şehitlere Vefa" programı
Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Guterres, Türk halkının cömertliğine saygı göstermek için Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti

Benzer haberler

Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu

Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu

AK Parti Milletvekili Öncü, engelli bireylerin uluslararası platformlarda temsil edilmesi gerektiğini söyledi

Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 70. Oturumu kapsamında ikili görüşmelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Türk Dünyası’nın rekabet gücü kadınların eşit erişimiyle büyüyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Türk Dünyası’nın rekabet gücü kadınların eşit erişimiyle büyüyecek
Bakan Göktaş: Artan askeri gerilimin bölgedeki kadın ve çocukların güvenliğini tehdit etmesinden endişe duyuyoruz

Bakan Göktaş: Artan askeri gerilimin bölgedeki kadın ve çocukların güvenliğini tehdit etmesinden endişe duyuyoruz
Bakan Göktaş'tan sosyal medya kullanımına ilişkin çocuklara yönelik paylaşım

Bakan Göktaş'tan sosyal medya kullanımına ilişkin çocuklara yönelik paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet