Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70’inci Oturumu kapsamında katıldığı toplantıda, İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Statüsünü Güçlendirme Bakanı May Golan'ın söz aldığı sırada salonu terk etti.
New York
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70’inci Oturumu marjında gerçekleştirilen “Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet” konulu toplantıya katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta BM Kadının Statüsü Komisyonunun 70’inci Oturumu kapsamında katıldığı toplantıda, İsrailli Bakan May Golan'ın söz aldığı sırada salonu terk etti https://t.co/gYT1kq9OqG pic.twitter.com/u7Tm5TJamk— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 12, 2026
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
BM Genel Kurulu salonunda Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ve hizmetleri katılımcı ülkelerle paylaşan Göktaş, konuşmasının ardından söz alan İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Statüsünü Güçlendirme Bakanı Golan'ın konuşmasına başlaması üzerine toplantı salonundan ayrıldı.
Göktaş’ın yanı sıra bazı ülke temsilcilerinin de tepki göstererek salonu terk ettiği görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.