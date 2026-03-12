Dolar
Gündem

Türkiye'de son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı yaşandı

Türkiye'de geçen ay, son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Türkiye'de son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı yaşandı

Ankara

AA muhabirinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında şubat ayı ortalama sıcaklığı 4,1 derece olurken, geçen ay 7,6 dereceyle normalinin 3,5 derece üzerinde seyretti.

Türkiye'de şubat ortalama sıcaklıkları en son 2016 ve 2024 yıllarında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmişti. Geçen ay ise sıcaklıklar 4,1 dereceyi aşarak, son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

Ay içinde ortalama sıcaklıklar, Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli, Malkara, Akhisar, Uşak, Korkuteli, Acıpayam, Kızılcahamam ve Tunceli çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Şubatta en düşük sıcaklık sıfırın altında 22,4 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 28,6 derece ile Bartın'da kayıtlara geçti.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Uzunköprü, İpsala, Şile, Bandırma, Kırklareli ve Malkara çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,6 derece olarak Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 26,7 derece olarak Yalova'da gözlendi.

Ege Bölgesi'nde şubat ayı ortalama sıcaklıkları, Akhisar ve Uşak çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,2 derece olarak Uşak'ta, en yüksek sıcaklık ise 25,2 derece olarak Manisa'nın Salihli ilçesinde kayıtlara girdi.

Akdeniz Bölgesi'nde ise şubatta ortalama sıcaklıklar Korkuteli ve Acıpayam çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 8,9 derece olarak Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 25,2 derece olarak Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ölçüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 10,3 derece olarak Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 23,4 derece olarak Konya'nın Ereğli ilçesinde kayıtlara geçti.

Karadeniz Bölgesi'nde şubatta ortalama sıcaklıklar, Kızılcahamam çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,7 derece olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 28,6 derece olarak Bartın'da gözlemlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise geçen ay ortalama sıcaklıklar, Tunceli çevresinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 22,4 derece olarak Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 17,5 derece olarak Iğdır'da kayıtlara geçti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise şubatta ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,3 derece olarak Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 22,7 derece olarak Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Türkiye'de son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı yaşandı
