AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş'ten CHP'li Başarır'ın "Boğaziçi" iddiasına yanıt
İbiş, Başarır'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde Erdoğan ile bir araya gelen öğrencilerin AK Parti Gençlik Kolları üyesi olduğunu iddiasına ilişkin "Boğaziçililer, Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Siz gerçekleri çarpıtmaya devam edin" ifadelerini kullandı.
Ankara
İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen öğrencilerin fotoğraflarını "AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler" iddiasıyla sosyal medya hesabından paylaşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş şunları kaydetti:
"Fotoğrafta görünen diğer kişileri deşifre edemediğinize göre onların Boğaziçili olduğunu anladın herhalde. Mahir olduğun tek konunun ne olduğunu biliyoruz zaten. Girişten salona kadar Boğaziçililer, Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Siz gerçekleri çarpıtmaya devam edin. Üniversite bahçesinde ayakta durmaktan ibaret, arkaik bir zihniyetin temsilcileri kaybedecek. Boğaziçi Üniversitesi'nin üretken Teknofest kuşağı kazanacak. Liderini, milletini, devletini bilen, değerlerine sahip çıkan gençlik kazanacak."