Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye giden Çağrı Bey sondaj gemisi personeline başarı diledi

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali’ye ilk derin deniz sondajı için uğurlanan Çağrı Bey gemisine telefonla bağlanarak yurt dışında görev yapacak personele başarı dileklerini ilettiğini bildirdi.

Ebru Şengül Cevrioğlu  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye giden Çağrı Bey sondaj gemisi personeline başarı diledi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verdi:

"Bu yolculuğunuzun hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Nisan ayına kadar sürecek olan bu yolculuk gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler bekliyoruz, güzel haberler bekliyoruz. İnşallah bu sondajlarla sadece ülkemizde değil tüm dünyada artık Türkiye'nin bütün bu gemilerinin sesini duyacağız, duyuracağız. Sizlere tekrar Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum."

