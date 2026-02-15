Dolar
Gündem

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Manisa'da beklenen kuvvetli yağışa ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı kurumların teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Günay Pabuşçu  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Manisa'da beklenen kuvvetli yağışa ilişkin açıklama

Manisa

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Şubat saat 20.00 ile 16 Şubat saat 23.59 arası kentte kuvvetli yağışların beklendiğini belirtti.

İlgili kurumların kuvvetli yağışlara karşı teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı gerekli planlama ve koordinasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Yenişehirlioğlu, kentte son günlerde etkili olan yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarların ilgili birimlerce değerlendirilerek tamamına müdahale edildiğini bildirdi.

AFAD İl Müdürlüğünün son günlerde kentte etkili olan kuvvetli gök gürültülü sağanakları 7/24 esasına göre takip ettiğini, riskli bölgelerde ekipleri hazır beklettiğini ve kurumlar arası koordinasyonun sağlandığını aktaran Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"14 Şubat günü 08.30 -17.00 saatleri arasında gelen ihbarlar doğrultusunda il genelinde 12 su baskını, 4 çökme/göçme ve 2 mahsur kalma olayına müdahale edildi. Şehzadeler ilçesinde mahsur kalan 11 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. Valilik koordinasyonunda AFAD, emniyet, jandarma, Devlet Su İşleri, Karayolları ve ilgili tüm kurumlar sahada görev başında. İl genelinde 2 bin 784 personel ve 1119 araçla çalışmalarını aralıksız sürdürmekte. Gediz Nehri ve Nif Çayı çevresi başta olmak üzere riskli bölgelerde teknik takip devam etmekte. Altyapı hatları, yağmur suyu kanalları ve taşkın riski bulunan alanlarda önleyici tedbirler uygulanmakta. Manisalı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. Birlik ve dayanışma içerisinde bu süreci de en sağlıklı şekilde atlatacağız."

Yenişehirlioğlu, yağışlardan etkilenme ihtimali bulunan çiftçiler ve üreticiler başta olmak üzere tüm vatandaşların yanında olduklarını, hasar tespit ve önleyici çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

