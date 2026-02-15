Dolar
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kocaelispor maçı sonrası Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Ege'nin batısı için kuvvetli yağış, Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Ege'nin batısı için kuvvetli yağış ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Ege'nin batısı için kuvvetli yağış, Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Manisa ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinde etkisini azaltması beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren tekrar kuvvetleneceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta Karadeniz'de (Bartın-Samsun arası) ise rüzgarın, akşam saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
