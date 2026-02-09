Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Osmaniye, Hatay, Batman, Siirt, Diyarbakır'ın kuzeyi ve Antalya'nın doğu ilçeleri için kuvvetli yağış ve sağanak, Doğu Anadolu için de kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri başta olmak üzere Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde yerel olarak sağanak, akşam saatlerinden itibaren ise Adana'nın Ceyhan ve Kozan ilçeleri, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli yağış öngörülüyor.
Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Doğu Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Uyarıda, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Bingöl, Tunceli ve Muş illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.
Vatandaşların kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.