Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin videolu paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Başak Akbulut Yazar  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin videolu paylaşım Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ülkemizin barıştan, diyalogdan ve dayanışmadan yana yaklaşımının, insanlık için daha adil ve daha huzurlu bir geleceğe kapı aralamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Takdim Töreni"nden görüntüler de yer aldı.

Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin videolu paylaşım
